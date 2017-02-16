14:09 16.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Подоле прорвало трубу с горячей водой

В Киеве на Подоле возник разрыв трубы с горячей водой.

На Подоле прорвало трубу с горячей водой

Известно, что фонтан залил проезжую часть. Сообщение об этом размещено на странице "Киев оперативный" в социальной сети Facebook. В Подольском районе на перекрестке ул. Кирилловская и Сырецкая прорвало трубу.

Из-за прорыва на участке трубопровода, вода разлилась по дороге, что значительно осложнило движение транспорта. Также клубы пара, которые выходят  от разлитого кипятка, ограничивают на дороге видимость.

Как сообщал УРА-Информ, весной 2016 г. в центре столицы прорвало трубу. Это произошло на ул. Прорезная. В результате прорыва трубы также обвалился асфальт на той же  ул. Прорезная.


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