В столице ночью водитель такси устроит перестрелку с пассажиром

На улице Генерала Потапова на Борщаговке водитель такси стрелял в пассажира. Как сообщает местная полиция, инцидент произошел ближе к полуночи.

Вместе с тем полиция отказалась на данном этапе от комментариев, однако водитель такси рассказал, что приехал на вызов и, через некоторое время к нему в машину подсела девушка навеселе.

Через некоторое время появился пьяный молодой человек, он силой вытащил женщину из машины, а затем залез в машину и начал бить водителя.

Однако тому удалось вырваться, он достал травматический пистолет для отстрела резиновыми пулями и сначала выстрелил в воздух. После чего он попытался попасть нападающему в ноги, но промазал и следующая пуля попала злоумышленнику в переносицу.

Водитель такси вызвал милицию и медиков и заверил, что у него есть разрешение на пистолет.

Врачи констатировали у пострадавшего рассечение и травму переносицы и забрали его в больницу, несмотря на его агрессивное поведение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, В столице неизвестный, угрожая ножом, напал на 21-летнюю женщину.