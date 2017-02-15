В столице ночью водитель такси устроит перестрелку с пассажиром

В ночь на среду, 15 февраля, в Киеве произошла перестрелка.
На улице Генерала Потапова на Борщаговке водитель такси стрелял в пассажира. Как сообщает местная полиция, инцидент произошел ближе к полуночи.
Вместе с тем полиция отказалась на данном этапе от комментариев, однако водитель такси рассказал, что приехал на вызов и, через некоторое время к нему в машину подсела девушка навеселе.
Через некоторое время появился пьяный молодой человек, он силой вытащил женщину из машины, а затем залез в машину и начал бить водителя.
Однако тому удалось вырваться, он достал травматический пистолет для отстрела резиновыми пулями и сначала выстрелил в воздух. После чего он попытался попасть нападающему в ноги, но промазал и следующая пуля попала злоумышленнику в переносицу.
Водитель такси вызвал милицию и медиков и заверил, что у него есть разрешение на пистолет.
Врачи констатировали у пострадавшего рассечение и травму переносицы и забрали его в больницу, несмотря на его агрессивное поведение.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, В столице неизвестный, угрожая ножом, напал на 21-летнюю женщину.