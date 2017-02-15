В Киеве горела электроподстанции "Бортничи" - ФОТО

В результате инцидента без света остались почти три тысячи человек. Как сообщает пресс-служба "Киевэнерго", авария на подстанции произошла после девяти часов вечера.

После чего возникло возгорание одного из трансформаторов подстанции, что привело к отключению воздушной линии электропередач 110 кВ "ТЭЦ-5 - Харьковская".

Таким образом, без света остались потребители Бортничей и столичных Осокорков, - пояснили в ведомстве.

Вместе с тем с управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям города Киева заверили, что уже к полуночи электроснабжение было восстановлено, а пожар ликвидирован.

В ГосЧС также уточнили, что на территории трансформаторной подстанции Бортничи, на которой расположены четыре трансформатора, потело масла, что и привело к возгоранию. По сообщению спасателей, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева горит здание на Бессарабского рынка. Внутри здания загорелось подвальное помещение. Как сообщают очевидцы, в воскресенье, 12 февраля, в социальных сетях прямо сейчас пожар на Бессарабском рынке.