На "Олимпийском" попрощались с Виктором Чановым

Панихида стартовала в Олимпийском дворике НСК "Олимпийский" в 10 часов утра. Как отметили в пресс-службе ФК "Динамо", панихида длилась до 12:00. Похоронят Виктора Чанова на Байковом кладбище.

Входить в Олимпийский дворик можно было через Северный ресепшен стадиона. Вход на территорию - через ворота Запад 1 и Север 1.

Как известно, Виктор Викторович родился в 1959 г. в Донецке - во вратарской семье. Играл за "Динамо" и за "Шахтер", "ЦСКА Борисфен" и клубы Израиля.

Как сообщал УРА-Информ, восьмого февраля умер известный вратарь киевского "Динамо" – Виктор Чанов.