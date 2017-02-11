12:50 11.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На "Олимпийском" попрощались с Виктором Чановым

В Киеве прошла церемония прощания с выдающимся игроком "Динамо" Виктором Чановым.

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Панихида стартовала в Олимпийском дворике НСК "Олимпийский" в 10 часов утра. Как отметили в пресс-службе ФК "Динамо", панихида длилась до 12:00. Похоронят Виктора Чанова на Байковом кладбище.

Входить в Олимпийский дворик можно было через Северный ресепшен стадиона. Вход на территорию - через ворота Запад 1 и Север 1.

Как известно, Виктор Викторович родился в 1959 г. в Донецке - во вратарской семье. Играл за "Динамо" и за "Шахтер", "ЦСКА Борисфен" и клубы Израиля.

Как сообщал УРА-Информ, восьмого февраля умер известный вратарь киевского "Динамо" – Виктор Чанов


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