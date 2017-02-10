В столице должно расти количество зеленых зон, - Кличко

Киев не должен потерять динамику прошлых двух лет и продолжит создавать зеленые зоны. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в рамках презентации проекта - Стратегии развития "Киевзеленстроя" на 2017-2021 гг.

Кличко подчеркнул, что он всегда говорил, что столица должна быть городом скверов, где киевлянам будет удобно проводить время с семьей. За последние годы достигли существенного успеха в озеленении города. Лишь в 2016 г. отремонтировано 64 парка и было высажено 90 тысяч деревьев и кустов. За два года статус сквера предоставлен 140-ка участкам, которые пребывали в запустении или там сносили незаконную застройку.

Как сообщал УРА-Информ, в столице представили " Сквер мира".