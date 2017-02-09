В столице заболеваемость гриппом выросла на 8,3%

Такие данные - по сравнению с 13 099 за такой же период прошлой недели. Об этом передали в пресс-службе КГГА. За три дня - с шестого по восьмое февраля, в столице зафиксировали 14 289 больных гриппом - по сравнению с 13 099 за период на прошлой неделе. Фиксируют рост заболеваемости на 8,3% за счет детей.

За период заболели 10 117 детей – по сравнению с 8 866 - рост зафиксирован на 12,4%, в частности, среди детей до года заболеваемость выросла на 9,6%, от одного до четырех лет - на 11,0%, от пяти до девяти лет - на 12,8%.

Как сообщал УРА-Информ, за последнюю неделю января гриппом заболели 190 тысяч украинцев.