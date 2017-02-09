В Киеве на Оболони загорелась многоэтажка

Об этом информирует пресс-служба ГосЧС столицы. Как выяснилось, сегодня, в четверг 9 февраля, в 9:34 спасателям поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме произошло возгорание.

Пламя стало распространяться в электрощитовой. Языки огня попали на одну из квартир. Пожарные, которые оперативно прибыли по вызову, спасли от беды четырех человек. Их вывели на свежий воздух, после чего пострадавшими занялись медики. Также эвакуации подверглось 10 граждан. В 10:07 пожар удалось локазлизовать, а в 10:45 - ликвидировать.

На данный момент устанавливаются причины бедствия.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в столице также горела многоэтажка. Происшествие случилось на Оболонском проспекте.