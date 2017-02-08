10:50 08.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Иностранца, который обокрал шесть квартир, осудили в Киеве

В столице Украины приговорили к четырем годам  лишения свободы иностранца, который вместе с сообщником в течение двух месяцев обокрал шесть столичных квартир. В резултате он нанес потерпевшим материальный ущерб на почти миллион гривен.

Иностранца, который обокрал шесть квартир, осудили в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, злоумышленников задержали оперативные работники. Кроме того, нарушители закона признались в совершенных преступлениях. В свою очередь правонарушителями оказался уроженец соседнего государства, ранее судимый за аналогичное преступление, и житель Киевской области. 

Также отметим, что они сначала ставили пластиковые "метки" в дверях своих "жертв", а потом, выжидая подходящий момент, взламывали входные замки.  

"Мужчины похищали деньги, золотые украшения, коллекционные вещи, мобильные телефоны, одежду, бытовую и цифровую технику. Награбленное злоумышленники делили между собой и распоряжались по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Приговором Оболонского районного суда в г. Киеве иностранца за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, приговорили к четырем годам лишения свободы, а его сообщник получил три с половиной года лишения свободы. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Овидиопольском районе Одесской области неизвестные обокрали и разгромили 4 храма.


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