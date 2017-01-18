В Киеве злоумышленник напал на почтовое отделение

Об этом передали в пресс-службе полиции Киева. Так, около 14:00 столичным правоохранителям сообщили про разбойное нападение на почтовое отделение, что в Днепровском районе.

По словам очевидцев, в отделение зашел молодой человек примерно 18-20 лет в черной одежде. Вскоре мужчина сделал два выстрела, сказал всем лечь, а затем забрал из кассы около 3 000 гривен. После этого парень побежал в сторону лесополосы и прилегающих заводов. На данный момент оперативники общаются с работниками почты и с посетителями, которые на момент преступления находились в помещении.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в октябре произошла перестрелка.