17:28 18.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100158184:mysnichenko

В Киеве злоумышленник напал на почтовое отделение

В столице полиция ищет напавшего на почтовое отделение. 

В Киеве злоумышленник напал на почтовое отделение

Об этом передали в пресс-службе полиции Киева. Так, около 14:00 столичным правоохранителям сообщили про разбойное нападение на почтовое отделение, что в Днепровском районе.

По словам очевидцев, в отделение зашел молодой человек примерно 18-20 лет в черной одежде. Вскоре мужчина сделал два выстрела, сказал всем лечь, а затем забрал из кассы около 3 000 гривен. После этого парень побежал в сторону лесополосы и прилегающих заводов. На данный момент оперативники общаются с работниками почты и с посетителями, которые на момент преступления находились в помещении.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в октябре произошла перестрелка.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив