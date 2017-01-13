09:59 13.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве откроют экспозицию, посвященную погибшему "Казаку"

В Киеве появится экспозиция памяти Леонида Проводненко с позывным "Казак". 
 

В Киеве откроют экспозицию, посвященную погибшему

Об этом сообщили на странице "ЗСУ - наша гордість!" в Twitter.

"В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне будет открыта экспозиция памяти Леонида Проводенка с позывным "Казак", - говорится в сообщении.

Напомним, что 53-летний украинский боец погиб в бою у Крутой Балки. Боевики похитили его тело и глумились над ним, записывая это на видео, чтобы впоследствии выложить в его сеть.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", ветераны АТО грозятся устроить блокаду оккупированных территорий Донбасса.


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