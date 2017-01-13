В Киеве откроют экспозицию, посвященную погибшему "Казаку"

Об этом сообщили на странице "ЗСУ - наша гордість!" в Twitter.

"В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне будет открыта экспозиция памяти Леонида Проводенка с позывным "Казак", - говорится в сообщении.

Напомним, что 53-летний украинский боец погиб в бою у Крутой Балки. Боевики похитили его тело и глумились над ним, записывая это на видео, чтобы впоследствии выложить в его сеть.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", ветераны АТО грозятся устроить блокаду оккупированных территорий Донбасса.