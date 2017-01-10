Столичные власти ограничили въезд в город грузовиков

Ограничения будут действовать во вторник, 10 января, с восьми до десяти часов вечера. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующее решение было принято оперативным штабом по противодействию непогоде в связи с ухудшением погодных условий, в частности длительным снегопадом и гололедом.

По мнению властей такой шаг позволяет уменьшить трафик на улицах города во время уборки и применения снегоуборочной техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с целью уборки и вывоза снега в Киеве было привлечено 54 бригады, а также 262 единицы техники.