21:35 10.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичные власти ограничили въезд в город грузовиков

В связи с длительным снегопадом и гололедом в Киев местные власти приняли решение ограничить въезд крупногабаритного транспорта в город.

Столичные власти ограничили въезд в город грузовиков

Ограничения будут действовать во вторник, 10 января, с восьми до десяти часов вечера. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующее решение было принято оперативным штабом по противодействию непогоде в связи с ухудшением погодных условий, в частности длительным снегопадом и гололедом.

По мнению властей такой шаг позволяет уменьшить трафик на улицах города во время уборки и применения снегоуборочной техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с целью уборки и вывоза снега в Киеве было привлечено 54 бригады, а также 262 единицы техники.


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