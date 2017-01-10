На Майдане реконструируют фонтаны

Фонтаны, расположенные на четной стороне ул. Крещатик. Об этом рассказали в пресс-службе КГГА. Так, в 2016 г. была возобновлена работа практически всех знаковых фонтанов города - в том числе наиболее высокого фонтана, что на Русановском канале.

Незавершенными при этом еще остались два фонтанных комплекса - большие и малые чаши на ул. Крещатик. Работы по восстановлению их – самые дорогостоящие, потому что они очень повреждены во время революционных времен. Планируется возобновить работу фонтана уже в мае 2017 г. Стартовал демонтаж поврежденных конструкций, "Киевводфонд" трудится над подготовкой проектно-сметной документации.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016 г. фонтаны были модернизированы на Русановке.