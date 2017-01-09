Киевляне массово жалуются холод в коммунальном транспорте

Соответствующие сообщения в последние дни появляются в сообществе Типичный Киевпасстранс в социальных сетях.

"Маршрут 239, борт 8868. В салоне – Ледниковый период, стекла замерзли настолько, что отшкрябать нельзя. В салоне имеется и электропечка, и труба отопления от двигателя, не работает из этого ничего. На замечание кондуктору он развел руками и сказал, что когда был свой парк (АП-1), машины были исправные и все работало, а сейчас в АП-8 после подачи заявки на сварочные работы кузова вместо них Богдан "втупую" обклеили весь рекламой, за обогрев и речи нет", - написал Дмитрий Алексеев.

В свою очередь, другие пользователи поделились собственными фотовпечатлениями от поездок в коммунальном транспорте столицы.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее киевлян призвали быть осторожными из-за сильных снегопадов.