Театр на Подоле неизвестные облили черной краской

Об этом на странице общности "Громада Андреевского спуска" в Facebook сообщил Алексей Кулишенко.

"Я не сторонник таких действий. Но люди у нас какие-то ... нервные", - написал пользователь.

Также напомним, что появление нового фасада вызвало возмущение киевлян из-за его внешнего вида, что не соответствует архитектурному ансамблю Андреевского спуска.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее директор и художественный руководитель Киевского академического Театра на Подоле Виталий Малахов просят городского голому Киеве Виталию Кличко поддержать архитектурный проект нового здания театра в его существующем виде.