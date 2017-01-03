14:32 03.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100157152:labazovych

Театр на Подоле неизвестные облили черной краской

На фасаде нового здания Киевского драматического театра на Подоле появилось черное пятно от краски.

Театр на Подоле неизвестные облили черной краской

Об этом на странице общности "Громада Андреевского спуска" в Facebook сообщил Алексей Кулишенко.

"Я не сторонник таких действий. Но люди у нас какие-то ... нервные", - написал пользователь.

Также напомним, что появление нового фасада вызвало возмущение киевлян из-за его внешнего вида, что не соответствует архитектурному ансамблю Андреевского спуска.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее директор и художественный руководитель Киевского академического Театра на Подоле Виталий Малахов просят городского голому Киеве Виталию Кличко поддержать архитектурный проект нового здания театра в его существующем виде.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив