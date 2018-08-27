12:21 27.08.2018 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Юрий Корольчук. Насколько "Северный поток-2" угрожает украинскому транзиту? - ВИДЕО

Пакет американских санкций в отношении Северного Потока-2 — готов. Его могут ввести уже через несколько недель — об этом сообщает издание The Wall Street Journal. 

Юрий Корольчук. Насколько

Тему газопровода обсудили и лидеры Германии и России на встрече неделю назад. Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула — Украина также должна быть членом транзитного процесса. Владимир Путин заявил — Киев не потеряет возможности транзита.
Гость студии Юрий Корольчук — председатель наблюдательного совета Института энергетических стратегий. С ним мы говорим о спортом проекте и его перспективах.

 


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