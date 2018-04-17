"Северный поток-2": в чем главная угроза для Украины - ВИДЕО

Примечательно, в конце марта Берлин дал разрешение на строительство российского газопровода. В начале апреля, зеленый свет потоку дала и Финляндия. Между тем, продолжается противостояние Нафтогаза и Газпрома. Украинский монополист готовит новый иск. Российский оппонент пока не думает возвращать 2,5 миллиарда долларов, которые должен уплатить по решению суда в Стокгольме. Гость студии — Олег Гавриш — эксперт по вопросам энергетики.