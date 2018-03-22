15:54 22.03.2018 | Общество | Новости
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Чем грозят миру серьезные международные конфликты? - ВИДЕО

Все больше разгорается конфликт между Великобританией и Россией на фоне отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрыпаля и его дочери в Англии.

Чем грозят миру серьезные международные конфликты? - ВИДЕО

Лондон высылает российских дипломатов, бойкотирует чемпионат мира по футболу в России и угрожает Кремлю экономическими санкциями.

Между тем, в Федерации в последние выходные переизбрали президентом Владимира Путина.

На другом международном фронте разгорается экономическая война между США и Евросоюзом. Напомним, Америка ввела так называемое штрафные пошлины на европейские сталь и алюминий.

Гость студии — Олег Журавлев, эксперт по вопросам экономики — расскажет о горячих событиях в мире и их возможные последствия.


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