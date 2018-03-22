Чем грозят миру серьезные международные конфликты? - ВИДЕО

Лондон высылает российских дипломатов, бойкотирует чемпионат мира по футболу в России и угрожает Кремлю экономическими санкциями.

Между тем, в Федерации в последние выходные переизбрали президентом Владимира Путина.

На другом международном фронте разгорается экономическая война между США и Евросоюзом. Напомним, Америка ввела так называемое штрафные пошлины на европейские сталь и алюминий.

Гость студии — Олег Журавлев, эксперт по вопросам экономики — расскажет о горячих событиях в мире и их возможные последствия.