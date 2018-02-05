Итак, на мероприятии мы узнавали о самом шикарном комплименте в жизни Надежды Мейхер, как Ольга Сумская относится к тому, что является эталоном красоты для украинок, сколько раз в день Екатерине Кистень говорят о ее красоте. Об этом и не только — в программе ОгоЯкіЛюди: Церемонія "Viva. Найкрасивіші — 2018".