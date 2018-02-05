14:52 05.02.2018 | Акцент | Новости     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди: Церемонія "Viva. Найкрасивіші — 2018"

В Киеве состоялась 10 юбилейная церемония "Viva! Самые красивые 2018". Здесь собрались звезды украинского шоу-бизнеса, чтобы узнать имена самых красивых людей Украины.
ОгоЯкіЛюди не могли пропустить столь грандиозное событие, где сливки общества собрались в одном помещении.
 

ОгоЯкіЛюди: Церемонія

Итак, на мероприятии мы узнавали о самом шикарном комплименте в жизни Надежды Мейхер, как Ольга Сумская относится к тому, что является эталоном красоты для украинок, сколько раз в день Екатерине Кистень говорят о ее красоте. Об этом и не только — в программе ОгоЯкіЛюди: Церемонія "Viva. Найкрасивіші — 2018".

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