14:52 05.02.2018 | Акцент | НовостиНовости Украины 100185785:labazovych
ОгоЯкіЛюди: Церемонія "Viva. Найкрасивіші — 2018"
В Киеве состоялась 10 юбилейная церемония "Viva! Самые красивые 2018". Здесь собрались звезды украинского шоу-бизнеса, чтобы узнать имена самых красивых людей Украины.
ОгоЯкіЛюди не могли пропустить столь грандиозное событие, где сливки общества собрались в одном помещении.
Итак, на мероприятии мы узнавали о самом шикарном комплименте в жизни Надежды Мейхер, как Ольга Сумская относится к тому, что является эталоном красоты для украинок, сколько раз в день Екатерине Кистень говорят о ее красоте. Об этом и не только — в программе ОгоЯкіЛюди: Церемонія "Viva. Найкрасивіші — 2018".
Новый сезон и новые ведущие. Знакомьтесь, Юлия Рыбчук и Эдуард Глёза. ОгоЯкіЛюди успели многое сделать на этой неделе: и посетить закрытую пресс-конференцию, посвященную новому клипу группы Мачете, и встретить в столице Украины легенду Zucchero и насладиться его концертом.