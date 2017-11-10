12:38 10.11.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Украинцам обещают коммунальные услуги по справедливой цене - ВИДЕО

Верховная Рада приняла закон "О жилищно-коммунальных услугах". При этом, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко говорит, что это только начало позитивных изменений и в правительстве будут работать над дополнительными инструментами, которые позволят усилить контроль за поставщиками услуг.

Украинцам обещают коммунальные услуги по справедливой цене - ВИДЕО

Впрочем, одобряют данное нововведение далеко не все. По словам Директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" — Александра Сергиенко – эта редакция закона – далее цитирую, "переполнена невыполнимыми обещаниями, общими декларациями и мертворожденными нормами".

Гость студии – Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины, также раскритиковал данный документ. С ним мы более подробно поговорим об этом, о том, что даст украинцам новый закон "О жилищно-коммунальных услугах" и что будет с тарифами в ближайшем будущем.


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