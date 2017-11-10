Украинцам обещают коммунальные услуги по справедливой цене - ВИДЕО

Впрочем, одобряют данное нововведение далеко не все. По словам Директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" — Александра Сергиенко – эта редакция закона – далее цитирую, "переполнена невыполнимыми обещаниями, общими декларациями и мертворожденными нормами".

Гость студии – Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины, также раскритиковал данный документ. С ним мы более подробно поговорим об этом, о том, что даст украинцам новый закон "О жилищно-коммунальных услугах" и что будет с тарифами в ближайшем будущем.