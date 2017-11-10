12:38 10.11.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100178694:labazovych
Украинцам обещают коммунальные услуги по справедливой цене - ВИДЕО
Верховная Рада приняла закон "О жилищно-коммунальных услугах". При этом, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко говорит, что это только начало позитивных изменений и в правительстве будут работать над дополнительными инструментами, которые позволят усилить контроль за поставщиками услуг.
Впрочем, одобряют данное нововведение далеко не все. По словам Директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" — Александра Сергиенко – эта редакция закона – далее цитирую, "переполнена невыполнимыми обещаниями, общими декларациями и мертворожденными нормами".
Гость студии – Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины, также раскритиковал данный документ. С ним мы более подробно поговорим об этом, о том, что даст украинцам новый закон "О жилищно-коммунальных услугах" и что будет с тарифами в ближайшем будущем.
Министерство социальной политики во исполнение Генерального соглашения о социально-экономической политике заявило, что в октябре текущего года сумма прожиточного минимума составила 1,054 тысячи гривен. Минсоцполитики определило фактический прожиточный минимум в октябре для детей до 6 лет на уровне 963,47 гривен.