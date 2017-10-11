14:50 11.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Украина вошла в топ-10 экспортеров пищевой продукции в ЕС

Украина вошла в десятку экспортеров пищевой продукции в Европейский союз. Сами европейские чиновники утверждают, что сам экспорт в первом полугодии увеличился на 25%, в значительной степени благодаря Соглашению об ассоциации.

Украина вошла в топ-10 экспортеров пищевой продукции в ЕС

Украинские чиновники убеждены, что может быть и больше, но мешают квоты.

В свою очередь, европейцы отмечают, что вместо борьбы за расширение ограничений Украине, стоит активизировать переход на международные стандарты, тогда и результат будет лучше.

Гость студии — Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.

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