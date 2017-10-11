14:50 11.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100176032:labazovych
Украина вошла в топ-10 экспортеров пищевой продукции в ЕС
Украина вошла в десятку экспортеров пищевой продукции в Европейский союз. Сами европейские чиновники утверждают, что сам экспорт в первом полугодии увеличился на 25%, в значительной степени благодаря Соглашению об ассоциации.
Украинские чиновники убеждены, что может быть и больше, но мешают квоты.
В свою очередь, европейцы отмечают, что вместо борьбы за расширение ограничений Украине, стоит активизировать переход на международные стандарты, тогда и результат будет лучше.
Гость студии — Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.
Планируется, что этой осенью Украину посетят целых три миссии Международного валютного фонда. Как ожидается, ключевыми вопросами в переговорах будут пенсионная реформа и государственный бюджет на следующий год. Кроме того, на этой неделе, в Киев приезжал первый заместитель директора-распорядителя МВФ — Дэвид Липтон.