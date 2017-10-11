Украина вошла в топ-10 экспортеров пищевой продукции в ЕС

Украинские чиновники убеждены, что может быть и больше, но мешают квоты.

В свою очередь, европейцы отмечают, что вместо борьбы за расширение ограничений Украине, стоит активизировать переход на международные стандарты, тогда и результат будет лучше.

Гость студии — Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.

​​​​​​​