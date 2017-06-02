Энергия будущего: Украина на EXPO-2017

Торгово-промышленная палата Украины, как Главный Распорядитель организации участия Украины, активно принимает участие в координации и сотрудничестве по подготовке нашей экспозиции на Всемирной выставке. «Участие Украины в «ЭКСПО - 2017» - это возможность заявить всему миру о значительных перспективах развития возобновляемой энергетики Украины», - сказал Президент ТПП Украины Геннадий Чижиков.

В программе обсудили важность участия в выставке, как Украины, так и представителей отечественного бизнеса, и перспективы сотрудничества Украины и Казахстана в сфере «зеленой» энергетики.

Гостями в студии стали Олег Литвяк, директор Дирекции конгрессно-выставочной деятельности Торгово-промышленной палаты Украины, и Владимир Джиджора, Временный поверенный в делах Украины в Республике Казахстан.

«Это очень хорошо, что страна бывшего соцлагеря так быстро и стремительно идет вперед, и нам нужно этому учиться», – Наталия Церковникова.

«Такая выставка проходит раз в 10-15 лет, это целый цикл, поэтому пренебрегать возможностью – это преступно, а недоработать – это халатно. Задача Торгово-промышленной палаты мобилизовать бизнес и создать ему условия для максимально эффективного участия», – Олег Литвяк.

«Когда Казахстан планировал участвовать в конкурсе и приглашать к себе ЭКСПО, то уже тогда Украина и Казахстан реализовали проект именно в сфере новой энергетики», – Владимир Джиджора.

Open Case с Наталией Церковниковой и Первый Деловой телеканал, как медиа партнеры ТПП Украины, будут следить за развитием событий на «ЭКСПО - 2017» и на рынке возобновляемой энергетики.

На фото: Наталия Церковникова, Владимир Джиджора и Олег Литвяк в студии на съемках программы.