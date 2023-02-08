Здоровье

Упражнение для профилактики варикоза: врачи порекомендовали проверенный способ

Родион Власов

Предотвратить опасное заболевание, как оказалось, можно с помощью простой позы, которую не составит никакого труда выучить.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Блог о здоровье», передает «УРА-Информ».

Эффективность позы

При выполнении этой позы улучшается венозный отток, исчезает припухлость ног и проходит чувство усталости. Кроме того, она облегчает страдания тем, у кого уже есть больные вены.

Поверье

Считается, что, когда человек стоит на ногах, он стареет, а в перевернутой позе все процессы организма идут вспять, и он становится моложе. Полезнее всего находиться в этой позе в тишине.

Предостережения

Однако рекомендуется консультация со своим лечащим врачом. Особенно это касается особо «запущенных» случаев, когда человеку даже сложно ходить. В таких случаях, как правило, назначается терапия несколько иного характера.

Как сообщалось ранее, как очистить сосуды с помощью лимона: врачи рассказали о проверенном рецепте.

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