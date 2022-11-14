Здоровье

Как можно понять, каких витаминов не хватает: врачи сообщили о простой инструкции

Ирина
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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Витамины А и Е

Кожа стала сухой, чаще появляются прыщи. Заметно ухудшилось зрение.

Витамин С

Легко появляются кровоподтеки, десны начали кровоточить, появляются язвы на слизистой рта.

Витамины группы В

Вы стали раздражительнее, начала мучить бессонницу и головокружение. Испытываете мышечную слабость. Бледная кожа.

Витамин РР

Появляется дерматит, мучают проблемы с ЖКТ

Витамин К

Идет кровь из носа, кровоточащая десна.

Витамин Д

Мышечные боли, судороги, ухудшение аппетита и настроения, ухудшение состояния зубов и ногтей.

Витамин Р

Проблемы с сосудами, темные круги под глазами, выпадение волос.

Напомним, как с помощью укропа снять нервное напряжение: медики назвали простой рецепт.

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