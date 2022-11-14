Как можно понять, каких витаминов не хватает: врачи сообщили о простой инструкции

О пользе специальных добавок для блюд знали более 5000 лет назад. Более того, некоторые сведения о них есть даже в древнеиндийской книге Аюрведе, по которой немало индусов лечатся до сих пор. Доктора решили выяснить, как влияют на нас самые распространенные специи в наших краях.