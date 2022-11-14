Как можно понять, каких витаминов не хватает: врачи сообщили о простой инструкции

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».
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Витамины А и Е
Кожа стала сухой, чаще появляются прыщи. Заметно ухудшилось зрение.
Витамин С
Легко появляются кровоподтеки, десны начали кровоточить, появляются язвы на слизистой рта.
Витамины группы В
Вы стали раздражительнее, начала мучить бессонницу и головокружение. Испытываете мышечную слабость. Бледная кожа.
Витамин РР
Появляется дерматит, мучают проблемы с ЖКТ
Витамин К
Идет кровь из носа, кровоточащая десна.
Витамин Д
Мышечные боли, судороги, ухудшение аппетита и настроения, ухудшение состояния зубов и ногтей.
Витамин Р
Проблемы с сосудами, темные круги под глазами, выпадение волос.
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