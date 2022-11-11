Как с помощью укропа снять нервное напряжение: медики назвали простой рецепт

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».
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Какой эффект от настойки?
Вам поможет настой из укропа. У пьющих настой укропа регулярно, снижается кровяное давление, снимаются стрессы, идет бессонница и мигрени.
Простой рецепт
Для приготовления настоя возьмите половину чайной ложки сушеных семян укропа, залейте стаканом крутого кипятка, дайте настояться 20 минут. Процедите, добавьте сахар или мед. Пейте 3 раза в день, разделив полученный настой на 3 равные части.
Важные советы
Однако прежде, чем заниматься самолечением, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, а также учесть некоторые противопоказания, если они есть.
Напомним, что будет с человеком, если он выпьет чесночный ликер: врачи дали ответ.
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