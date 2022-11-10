Что будет с человеком, если он выпьет чесночный ликер: врачи дали ответ

Как оказалось, чесночный ликер с красным вином может помочь от многих болезней. Более того, рецепт такого своеобразного лекарства весьма прост. Доктора выяснили, как его нужно готовить, принимать, и в каких дозах.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Простой рецепт

В прозрачную бутылку положить 12 зубчиков чеснока, каждый разделен на 4 части. Залить тремя стаканами красного вина. Закрыть и поставить на окно на солнце на две недели.

Применение

Ежедневно взбалтывать 2-3 раза. По истечении срока процедить и перелить в темную бутылку. Принимать этот ликер необходимо по чайной ложке трижды в день в течение месяца

Какой эффект?

Просто чудодейственное средство, чтобы вывести соли из организма, повысить работоспособность, очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить сосуды. Очень сильно укрепляет сердце, очищает кровь и тонизирует организм. Отнимает лишние жиры и улучшает обмен веществ. Незаменим от женских заболеваний и воспалений. Мягко очищает весь организм от вредных отложений.

Напомним, простой рецепт для очистки кишечника: врачи сообщили, что нужно делать.