Здоровье

Что будет с человеком, если он выпьет чесночный ликер: врачи дали ответ

Ирина

Как оказалось, чесночный ликер с красным вином может помочь от многих болезней. Более того, рецепт такого своеобразного лекарства весьма прост. Доктора выяснили, как его нужно готовить, принимать, и в каких дозах.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой  информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Простой рецепт

В прозрачную бутылку положить 12 зубчиков чеснока, каждый разделен на 4 части. Залить тремя стаканами красного вина. Закрыть и поставить на окно на солнце на две недели.

Применение

Ежедневно взбалтывать 2-3 раза. По истечении срока процедить и перелить в темную бутылку. Принимать этот ликер необходимо по чайной ложке трижды в день в течение месяца

Какой эффект?

Просто чудодейственное средство, чтобы вывести соли из организма, повысить работоспособность, очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить сосуды. Очень сильно укрепляет сердце, очищает кровь и тонизирует организм. Отнимает лишние жиры и улучшает обмен веществ. Незаменим от женских заболеваний и воспалений. Мягко очищает весь организм от вредных отложений.

Напомним, простой рецепт для очистки кишечника: врачи сообщили, что нужно делать.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Простой рецепт для очистки кишечника: врачи сообщили, что нужно делать

Как правило, у многих людей есть те или иные проблемы с кишечником, которые заставляют страдать. Хотя и лекарства сейчас относительно доступны, но доктора, все же, выяснили, какой натуральный продукт может помочь в деле очистки органа.

Ирина

Отвар от высокого давления: врачи сообщили, что необходимо пить

Как известно, гипертония является очень распространенным заболеванием, из-за которого могут происходить инсульты и инфаркты. Однако существует достаточно простой рецепт, который поможет справиться со столь серьезным недугом.

Ирина

Врачи ответили, как легко очистить легкие: назван простой рецепт

Как известно, немало людей страдают из-за проблем с легкими. В большинстве своем данная проблема касается, в первую очередь, курильщиков или жителей регионов с плохой экологией. Однако в данный момент у врачей есть рецепт, как улучшить работу столь важного органа.

Ирина

Лучшие специи для здоровья: врачи сообщили, что и для чего нужно употреблять

О пользе специальных добавок для блюд знали более 5000 лет назад. Более того, некоторые сведения о них есть даже в древнеиндийской книге Аюрведе, по которой немало индусов лечатся до сих пор. Доктора решили выяснить, как влияют на нас самые распространенные специи в наших краях.

Ирина

Назван лучший рецепт для очистки организма: врачи сказали, что нужно пить

Как известно, всем людям рано или поздно необходимо очищать свое тело не только от шлаков, которые угнетают процессы внутри организма, но даже от паразитов. Потому врачи выяснили, какой же напиток на природной основе может помочь в данной проблеме.

Ирина

Чай молодости и долголетия: врачи рассказали о просто рецепте доступном каждому

Хотя существует немалое количество разных напитков, которые помогают сохранить молодость, врачи обозначили ключевые и доступные для славянского мира. Выяснилось, что достаточно будет лишь 3 привычных продукта для того, чтобы позаботиться о себе.