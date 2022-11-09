Здоровье

Простой рецепт для очистки кишечника: врачи сообщили, что нужно делать

Ирина

Как правило, у многих людей есть те или иные проблемы с кишечником, которые заставляют страдать. Хотя и лекарства сейчас относительно доступны, но доктора, все же, выяснили, какой натуральный продукт может помочь в деле очистки органа.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Доктор в кармане», передает «УРА-Информ».

Простое приготовление

Возьмите черную редьку среднего размера и натрите ее на мелкой терке (предварительно овощ вымыть и очистить от кожуры). Добавьте 2 ст. ложки 6% яблочного или виноградного уксуса, 4 ст. ложки нерафинированного растительного масла, 1 ст. ложку меда и 1 яичный желток. Все компоненты тщательно перемешайте до получения однородной массы. Разделите зелье на 3 равные части и принимайте утром, днем и вечером перед едой.

Особенности применения

Чистить таким образом кишечник можно раз в неделю. Очень не рекомендуется превышать допустимую дозу. В противном случае продукт даже может навредить человеку, однако точные побочные реакции неизвестны.

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