Отвар от высокого давления: врачи сообщили, что необходимо пить

Как известно, гипертония является очень распространенным заболеванием, из-за которого могут происходить инсульты и инфаркты. Однако существует достаточно простой рецепт, который поможет справиться со столь серьезным недугом.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Рецепт отвара

Засыпьте в кастрюлю 5 ст. ложек хвои сосны и по 2 ст. ложки плодов шиповника и луковой шелухи, залейте смесь 1 литром холодной воды, доведите до кипения и варите на малом огне под крышкой 10 минут.

Специфика приготовления

Дайте отвару немного настояться, затем процедите и при необходимости добавьте немного кипяченой воды, чтобы отвару было ровно 1 литр. Разделите объем поровну и выпейте в течение 2 дней, после чего приготовьте новую порцию отвара. Курс лечения – 4 месяца.

Дополнительная польза

И еще хвойный отвар хорошо очищает кишечник и печень, а также оказывает мочегонное действие.

Напомним, врачи ответили, как легко очистить легкие: назван простой рецепт.