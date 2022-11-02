Чай молодости и долголетия: врачи рассказали о просто рецепте доступном каждому

Хотя существует немалое количество разных напитков, которые помогают сохранить молодость, врачи обозначили ключевые и доступные для славянского мира. Выяснилось, что достаточно будет лишь 3 привычных продукта для того, чтобы позаботиться о себе.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Всего 3 компонента

Уникальное сочетание трех компонентов: зеленого чая, имбиря и корицы обновляет тело изнутри, помогая также улучшить функции всех органов и систем!

Рецепт

В эмалированную посуду положите по 1 чайной ложке корицы и имбиря и залейте 1 литром воды, доведите до кипения и добавьте 2 чайные ложки зеленого чая. Снимите с огня, через час процедите. Утром нужно выпить 1 ст. напитка сразу после пробуждения за полчаса до завтрака. Также нужно пить его и перед другой едой.

Особенности употребления

На ночь и в ночное время употреблять напиток не рекомендуется. По желанию можно добавить дольки лимона, мяту и немного меда.

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