3 вкусных напитков от осенней простуды: врачи назвали простые рецепты

Как известно, в осеннее время начинается сезон ОРЗ и ОРВИ. Усугубляет положение и постоянный стресс наряду с недостаточно хорошим питанием. Однако врачи подобрали соответствующие рецепты, которые помогут избавиться не только от симптомов, но и от болезни в целом.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Морс клюквенный или брусничный

Клюква и брусника – это просто уникальные средства по своим бактерицидным свойствам. Для приготовления морса разотрите ягоды клюквы или брусники с сахарным песком (3:1). 2 столовых ложки смеси залейте 0,5 литрами теплой воды.

Горячее молоко с минеральной водой

Если у вас появился кашель, приготовьте горячее молоко со щелочной водой . Этот напиток будет способствовать отхождению мокроты.

Молоко с чесноком

Это экстренное средство поможет вам встать на ноги за одну ночь. В теплое молоко нужно добавить 10 капель сока чеснока и выпить на ночь.

Напомним, что будет если подержать ноги в яблочном уксусе 15 минут: врачи сообщили о неожиданном эффекте.