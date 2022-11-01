Здоровье

3 вкусных напитков от осенней простуды: врачи назвали простые рецепты

Ирина

Как известно, в осеннее время начинается сезон ОРЗ и ОРВИ. Усугубляет положение и постоянный стресс наряду с недостаточно хорошим питанием. Однако врачи подобрали соответствующие рецепты, которые помогут избавиться не только от симптомов, но и от болезни в целом.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Морс клюквенный или брусничный

Клюква и брусника – это просто уникальные средства по своим бактерицидным свойствам. Для приготовления морса разотрите ягоды клюквы или брусники с сахарным песком (3:1). 2 столовых ложки смеси залейте 0,5 литрами теплой воды.

Горячее молоко с минеральной водой

Если у вас появился кашель, приготовьте горячее молоко со щелочной водой . Этот напиток будет способствовать отхождению мокроты.

Молоко с чесноком

Это экстренное средство поможет вам встать на ноги за одну ночь. В теплое молоко нужно добавить 10 капель сока чеснока и выпить на ночь.

Напомним, что будет если подержать ноги в яблочном уксусе 15 минут: врачи сообщили о неожиданном эффекте.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Что будет если подержать ноги в яблочном уксусе 15 минут: врачи сообщили о неожиданном эффекте

Хотя и немногие люди задавались подобным вопросом, но медики уверяют, что последствия будут достаточно приятными. Как оказалось, такая своеобразная «ванна» способна снять определенные болевые синдромы.

Ирина

Как очистить почки от камней и песка: врачи назвали простой рецепт с изюмом

Немало людей сталкиваются с заболеваниями почек, которые доставляют массу проблем в обыденной жизни. Однако от некоторых из них можно избавиться благодаря тем продуктам, которые есть почти у каждого под рукой.

Ирина

Врачи назвали отличный рецепт для работы поджелудочной

Эксперты в области медицины выявили, как можно без помощи таблеток улучшить работу важного органа. Речь идет о поджелудочной железе, которая, как известно, страдает не только от алкоголя и курения, но еще и от жирной пищи.

Ирина

Уксус может помочь не только здоровью: эксперты выделили топ-5 свойств продукта

Специалисты в диетологии вместе с докторами выяснили, что уксус имеет целую массу свойств, о которых многие люди даже не догадывались. Как оказалось, благодаря ему можно улучшить не только здоровье, но даже эффективно удалить пятна пота из одежды.

Ирина

Напиток, продлевающий жизнь: медики сказали, из чего он состоит

Эксперты в области диетологии пришли к выводу о том, что чай с корицей может продлить вам жизнь. Существует определенный рецепт, который советуют врачи. Что примечательно, он даже может продлить молодость любому человеку.

Ирина

Большое количество сна вредно для здоровья: ученые сделали новый вывод

Выключение будильника и добавление нескольких дополнительных часов к субботнему утру может показаться хорошей идеей, но эксперты говорят, что человек принесет себе больше вреда, чем пользы, если будет спать много в выходные дни.