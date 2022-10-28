Здоровье

Как очистить почки от камней и песка: врачи назвали простой рецепт с изюмом

Ирина

Немало людей сталкиваются с заболеваниями почек, которые доставляют массу проблем в обыденной жизни. Однако от некоторых из них можно избавиться благодаря тем продуктам, которые есть почти у каждого под рукой.

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Об этой информации сообщили специалисты с телеграм-канала «Доктор в кармане», передает «УРА-Информ».

Простой рецепт

Необходим изюм темный без косточек, а также перец черный горошком ( душистый не годится). Нужно изюминку разделить на 2 части, а внутрь расположить 1 горошину перца, после чего соединить их.

Схема приема

1-й день – 1 изюминка, 2-й день – 2 изюминки, 3-й день – 3 изюминки и так до 10. В 11-й день надо принять также 10 изюминок, а затем днем ​​9 изюма, 13-й день – 8, 14-й день – 7 и так до одной.

Особенности приема

Человеку нужно тщательно разжевывать продукт. Принимать один раз в день – утром до завтрака. Если при разжевывании 5 и более изюма будет пылать язык, нужно запивать продукт водой.

После 21-дневного куркса 3 дня необходимо пить мочегонные средства. После перерыва (3 дня) принимать изюм еще 20 дней по той же схеме. И снова 3 дня принимать мочегонные и курагу. Β общей сложности выходит 3 полных курса.

Первое время цвет мочи может быть мутным. Но затем, по мере того, как будет выходить “песок”, она начнет светлеть. После курса лечения специалисты рекомендуют сделать УЗИ, и посмотреть на полученный результат.

Напомним, врачи назвали отличный рецепт для работы поджелудочной.

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