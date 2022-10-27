Здоровье

Врачи назвали отличный рецепт для работы поджелудочной

Ирина

Эксперты в области медицины выявили, как можно без помощи таблеток улучшить работу важного органа. Речь идет о поджелудочной железе, которая, как известно, страдает не только от алкоголя и курения, но еще и от жирной пищи.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Рецепт, как оказалось, достаточно прост. Необходимо заварить в половине стакана кипятка одну ст. л. льняных семян. Затем их нужно поставить на огонь, а следом накрыть крышкой. В конце же томить на огне около 5 минут.

«Теперь нужно снять их с огня и настоять. Когда отвар уже готов, выпиваем перед едой через полчаса. Отвар похож на легкий кисель. Вся шелуха, оставшаяся от семян, так же выпивается. Уже после первого раза вы почувствуете облегчение», – сообщают врачи.

По словам экспертам, если человека поджелудочная боль замучила приступами, выпивать такой отвар нужно 2-3 раза в день.

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