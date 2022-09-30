Землю накроет мощная магнитная буря: ученые выяснили, когда это случится

В субботу, 1 октября, на Землю может обрушиться магнитная буря G2. Хотя серьезной опасности представлять она не будет, однако чувствительным к космическим явлениям людям необходимо соответствующим образом подготовиться.

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Об этой информации сообщили специалисты из центра Spaceweather, передает «УРА-Информ».

Как выяснили эксперты, на нашу планету влияет поток солнечного ветра, источником которого является экваториальная дыра Солнца. Звезда также испытала корональный выброс массы (CME), который, как полагают, произошел очень близко к планете.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, которые длятся от нескольких часов до нескольких дней и могут быть различной интенсивности. Они мешают работе систем связи и могут вызывать технические неполадки.

Влияние на здоровье и как уберечься

Магнитные бури также могут поражать пожилых людей и людей, зависящих от погоды. Так, у человека могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, раздражительность, бессонница, мышечные боли и т.д.

Специалисты рекомендуют за несколько дней до начала магнитной бури временно бросить употребление алкоголя и курение сигарет. В сам же день магнитной бури, если позволяет здоровье, необходимо больше совершать прогулок на свежем воздухе и питаться максимально органической пищей, дабы облегчить себе состояние. К привычному образу жизни можно вернуться уже на следующий день после магнитной бури.

Напомним, ученые показали, как выглядели люди больше 30 000 лет назад: специалисты создали снимок.