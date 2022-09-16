В Украине подтвержден случай обезьяньей оспы: стало известно, какие места посещал больной

К сожалению, во время войны медики Украинского государства обнаружили случай заражения обезьяньей оспы. К сожалению, не раскрывается, в какой области нашелся больной, однако стали известны другие детали.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что вчера, 15 сентября, в лабораторном порядке был подтвержден случай обезьяньей оспы. В данный момент пациент был помещен в медучреждение для дальнейшего лечения в стационарных условиях. К счастью, у человека наблюдается легкое течение болезни.

«Как сообщил сам пациент, у него не было никаких контактов с больными, которые заразились данным видом оспы. Кроме того, гражданин не выезжал за пределы государства», – сказано в сообщении.

Симптоматика наблюдается следующая: повышение температуры тела, сыпь на теле. Чтобы создать максимально комфортные условия для человека, органы не стали распространять информацию, в какой именно области был зафиксирован первый случай.

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