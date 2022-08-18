COVID-19 снова начал распространяться по миру: ВОЗ опубликовал тревожные данные

Число погибших от COVID-19 в мире снова начало резко расти, причем только за последние четыре недели число смертей увеличилось на 35%. Такое мнение выразил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщил «Остров», передает «УРА-Информ».

По словам Гебрейесуса, за последнюю неделю от коронавируса во всем мире умерло около 15 000 человек.

«15 тысяч смертей в неделю — это абсолютно неприемлемо, когда у нас есть все средства для предотвращения заражения и спасения жизней. Мы все больны этим вирусом и этой пандемией. Но мы не больны вирусом”, – сказал гендиректор ВОЗ.

Как отмечает Гебрейсус, Омикрон остается доминирующим штаммом болезни. При этом на БА.5 приходится более 90% случаев, выявленных за последний месяц.

Таким образом, специалисты вновь обеспокоились тем, как же снизить распространение смертельной инфекции в мире. Предложения идут разные, но пока вокруг них всех ведутся дискуссии.

Напомним, ученые научились лечить слепоту: большой прорыв в науке сделали специалисты Швеции.