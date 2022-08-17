Представители научного сообщества сделали очень полезную вещь: наконец-то объяснили, как правильно заниматься спортом. Если человек занимался как-то иначе до этого, то ему стоит бросить все и начать тренироваться иначе, говорят эксперты Университета Эдит Коуэн (ECU) в новом исследовании, опубликованном в Скандинавском журнале медицины и науки в спорте.

Время чтения: 2 Мин. , 25 Секунд

Об этой информации сообщил DEV.UA, передает «УРА-Информ».

Специальное педагогическое исследование, проведенное в сотрудничестве с университетом Ниигата и японским университетом Ниси Кюсю, длилось четыре недели.

В исследовании приняли участие три группы участников. Все они выполняли упражнения на тренажере, измеряющем мышечную силу при каждом сокращении мышц, т.е. сгибании рук и стрельбе с максимальной силой. Проще говоря, они накачали Bitsuch.

Две группы выполняли их по 30 раз в неделю. Первая группа – шесть упражнений в день, пять дней в неделю. Второй – все тридцать упражнений одновременно, но раз в неделю.

Третья группа выполняла всего шесть упражнений один раз в неделю.

Вот результаты, которых они добились через месяц:

третья группа (6 упражнений 1 раз в неделю) – без изменений силы и толщины мышц

вторая группа (30 упражнений 1 раз в неделю) – толщина мышц увеличилась на 5,8%

первая группа (6 упражнений 5 раз в неделю – сила мышц увеличилась более чем на 10%, толщина – ок. 6%).

И тут становится интересно.

В предварительном исследовании 39 японских студентов выполняли одно упражнение с полной силой в течение трех секунд в день, пять дней в неделю в течение четырех недель. Знаете, каких результатов они добились? Точно так же, как и первая группа, которая дала ему пять упражнений.

Проще говоря, вы можете увеличить свою силу и мышечную массу, выполняя одно упражнение в день.

«Люди думают, что им нужно подолгу заниматься в тренажерном зале, но это не так», — говорит Кен Носака, профессор физического воспитания и легкой атлетики в Университете Эдит Коуэн. «Все, что вам нужно делать, это медленно нажимать на штангу от одного до шести раз в день».

Кроме того, профессор Носака объясняет, что, хотя обучение требует максимальных усилий, на самом деле нет необходимости переусердствовать.

«В этом исследовании мы использовали только сгибание бицепса, но мы считаем, что оно также влияет на другие мышцы, по крайней мере, в некоторой степени», — объясняет исследователь. Мышечная сила важна для нашего здоровья. Это может предотвратить потерю мышечной массы и силы с возрастом. Мышечная атрофия является причиной многих хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа, некоторые виды рака, слабоумие и проблемы с опорно-двигательным аппаратом, такие как остеопороз.

В этом исследовании у группы 6-5-летних было два выходных дня в неделю», — говорит профессор Носака. – Мышечная адаптация происходит во время отдыха; Если бы кто-то мог тренироваться 24 часа в сутки, улучшения не было бы.

«Если кто-то заболел и не тренируется неделю, лучше вернуться к регулярным тренировкам», — говорит профессор, который не рекомендует увеличивать индивидуальную нагрузку.

Короче говоря: мышцы как повторяющаяся стимуляция; им нужно несколько сокращений, чтобы стать сильнее, а остальное — святой Грааль.

«Если вы ходите в спортзал раз в неделю, это не так эффективно, как ежедневные занятия дома», — говорит профессор Носака. «Это исследование, наряду с нашими предыдущими исследованиями, показывает, что важнее заниматься понемногу каждый день, чем часами заниматься спортом один раз в неделю. Каждое сокращение мышц имеет значение, как часто вы это делаете».

Напомним, ученые научились лечить слепоту: большой прорыв в науке сделали специалисты Швеции.