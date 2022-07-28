Здоровье

Ученые сказали, когда начнется пик обезьяньей оспы: названы конкретные сроки

В 70 странах уже зарегистрировано 17 800 случаев заболевания. Ко 2 августа ВОЗ прогнозирует, что в 88 странах будет зарегистрировано более 27 000 случаев заболевания.

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Об этой информации сообщил «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

Вспышка оспы обезьян может достичь пика через несколько месяцев. Остановить распространение болезни практически невозможно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советников Всемирной организации здравоохранения.

Вещи удваиваются каждые две недели. По последним данным, в 70 странах зарегистрировано 17 800 случаев оспы обезьян. Ко 2 августа ВОЗ прогнозирует, что число случаев вырастет до более чем 27 000 в 88 странах.

Ученые всего мира сообщают, что это сложно предсказать, но эпидемия, вероятно, продлится несколько месяцев, а возможно, и дольше.

«Мы должны с этим справиться», — сказала Энн Римвен, профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Антуан Флао, директор Института глобального здравоохранения при Женевском университете и глава Консультативной группы ВОЗ в Европе, прогнозирует, что количество случаев не стабилизируется (период, в течение которого количество случаев останется прежним). )) в течение как минимум еще 4-6 месяцев или до тех пор, пока лица с высоким риском заражения не будут вакцинированы или не заразятся.

Британская организация сексуального здоровья недавно подсчитала, что риску могут подвергнуться до 125 000 человек.

Ученые смоделировали три сценария, каждый из которых предполагает «устойчивое распространение» болезни:

  • среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами;
  • вне этих групп;
  • в уязвимых группах населения.

По мнению исследователей, дальнейшее распространение может привести к мутациям, которые сделают вирус более заразным.

Напомним, ученые выяснили, как любому человеку вернуть волосы на голове: новое открытие в мире науки.

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