Здоровье

Медики выяснили, как не умереть раньше времени: названы топ-6 факторов, влияющих на сердце

Специалисты Минздрава Украины подготовили подробный анализ шести основных причин, которые наиболее активно влияют на состояние нашего сердца.

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Об этой информации сообщили в «ФАКТАХ», передает «УРА-Информ».

«Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из ведущих причин смертности: в 2012 году 65,8 процента. умерли от других причин в 2017 году – 67,0 процента – констатирует Минздрав.

Также сообщалось, что по данным национального исследования STEPS неинфекционные заболевания являются ведущей причиной преждевременной смерти в Украине, то есть в возрасте до 70 лет.

По словам экспертов отдела здравоохранения, Американская кардиологическая ассоциация недавно опубликовала обновленный список факторов, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы. Сюда входит такой фактор, как крепкий сон.

Следует отметить, что на начало 2010 года составленный список содержал шесть позиций:

  • действие никотина;
  • упражнение;
  • питательные свойства;
  • масса тела;
  • уровень глюкозы и холестерина в крови;
  • показатели артериального давления.

Напомним, брокколи может стать альтернативой антибиотикам: эксперты сказали, какое целебное свойство есть у капусты.

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