Здоровье

Медики выяснили, как можно снизить риск инфарктов и инсультов: назван необычный способ

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает первое место в мире. По словам некоторых докторов, даже тот факт, что лекарства и методы лечения сегодня совершенствуются, не поможет изменить ситуацию.

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Об этой информации сообщили в росСИИ, где сослались на выводы ученых-медиков, передает «УРА-Информ».

Однако американские исследователи считают, что для снижения количества сердечных приступов достаточно, если хотя бы 8 из 10 человек постоянно контролируют свое артериальное давление.

«Стратегия 80-80-80 означает, что 80% людей с гипертонией постоянно контролируют свое артериальное давление, около 80% получают лечение и 80% достигают стабильного уровня», — объясняет один из авторов исследования из отдела Mondial из Вашингтонского университета, Дэвид Уоткинс.

Таким образом, по мнению исследователей, чуть более половины людей с повышенным артериальным давлением способны контролировать свое артериальное давление и поддерживать его в норме. Это снижает риск сердечного приступа и сердечной недостаточности.

Эксперты прогнозируют, что к 2050 году смертность уменьшится с 76 млн до 130 млн человек, замедлится рост сердечно-сосудистых заболеваний — удастся предотвратить до 200 млн случаев.

Напомним, брокколи может стать альтернативой антибиотикам: эксперты сказали, какое целебное свойство есть у капусты.

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