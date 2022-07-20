Брокколи может стать альтернативой антибиотикам: эксперты сказали, какое целебное свойство есть у капусты

Вещество на основе крема, обнаруженное в брокколи, может стать альтернативой антибиотикам в будущем.

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Об этой информации сообщили в Meta.UA, передает «УРА-Информ».

Ученые обнаружили уникальные свойства брокколи, которые делают этот продукт очень полезным для здоровья. Исследователи обнаружили, что дииндолилметан (DIM) в брокколи заживляет раны в два раза быстрее, чем антибиотики.

Группа исследователей из Университета Бен-Гуриона изучила воздействие дииндолилметана на бактерии в лаборатории и обнаружила, что он эффективно подавляет их рост. Израильские исследователи изучали свиней и обнаружили, что брокколи заживает в два раза быстрее.

В ходе эксперимента исследователи обнаружили, что для полного заживления ран, обработанных антибиотиками, требовалось в среднем 10 дней, в то время как раны, обработанные мазью DIM, длились пять дней.

Ученые надеются, что смогут создать материал для людей. Исследователи говорят, что в будущем дииндолилметан может стать альтернативой антибиотикам.

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