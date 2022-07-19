Здоровье

Землю накроет мощная магнитная буря: эксперты предупредили, как человеку уберечь себя

На поверхности Солнца появилось новое пятно под названием AR3058, вызвавшее довольно интенсивную солнечную вспышку М-класса и корональный выброс массы.

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Об этой информации сообщило зарубежное издание Interesting Engineering, передает «УРА-Информ».

В результате на Землю прилетело большое количество солнечных частиц, которые при попадании в магнитосферу вызывают геомагнитную бурю G2 или даже G3. Ожидается, что она начнется 19 июля.

20-21 числа возможна умеренная геомагнитная буря. По мнению исследователей, на Солнце появилось свечение М-класса с порядковым номером 2,9.

Тамита Сков, исследователь из американской некоммерческой аэрокосмической корпорации, опубликовала в Твиттере созданную НАСА модель «солнечного воздействия» на Землю.

Существует 5 категорий геомагнитных бурь, из которых вторая и третья категории бури соответствуют средней интенсивности бури. Все солнечные вспышки называются А, В, С, М, Х. Вспышки класса Х — самое сильное и опасное для Земли явление. Однако по эффективности ракеты класса М ненамного уступают ракетам класса Х, а по серийным номерам их уровень в каждом классе ракет измеряется по шкале от 1 до 9.

Как пережить магнитную бурю

  • Соблюдать здоровый образ жизни и режим дня;
  • Пить много воды;
  • Увеличение количества отдыха и адекватного сна во время геомагнитной активности;
  • Избегайте алкоголя, кофе, никотина и жирной пищи;
  • Всегда нужны необходимые лекарства с собой;
  • Следуйте советам вашего врача;
  • Не планируйте дальние путешествия и сложные миссии во время магнитных бурь;
  • Уменьшить стресс в эти дни.

Напомним, ученые выяснили, какой продукт снижает риск развития сердечных заболеваний.

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