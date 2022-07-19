Землю накроет мощная магнитная буря: эксперты предупредили, как человеку уберечь себя

На поверхности Солнца появилось новое пятно под названием AR3058, вызвавшее довольно интенсивную солнечную вспышку М-класса и корональный выброс массы.
Об этой информации сообщило зарубежное издание Interesting Engineering, передает «УРА-Информ».
В результате на Землю прилетело большое количество солнечных частиц, которые при попадании в магнитосферу вызывают геомагнитную бурю G2 или даже G3. Ожидается, что она начнется 19 июля.
20-21 числа возможна умеренная геомагнитная буря. По мнению исследователей, на Солнце появилось свечение М-класса с порядковым номером 2,9.
Тамита Сков, исследователь из американской некоммерческой аэрокосмической корпорации, опубликовала в Твиттере созданную НАСА модель «солнечного воздействия» на Землю.
Существует 5 категорий геомагнитных бурь, из которых вторая и третья категории бури соответствуют средней интенсивности бури. Все солнечные вспышки называются А, В, С, М, Х. Вспышки класса Х — самое сильное и опасное для Земли явление. Однако по эффективности ракеты класса М ненамного уступают ракетам класса Х, а по серийным номерам их уровень в каждом классе ракет измеряется по шкале от 1 до 9.
Как пережить магнитную бурю
- Соблюдать здоровый образ жизни и режим дня;
- Пить много воды;
- Увеличение количества отдыха и адекватного сна во время геомагнитной активности;
- Избегайте алкоголя, кофе, никотина и жирной пищи;
- Всегда нужны необходимые лекарства с собой;
- Следуйте советам вашего врача;
- Не планируйте дальние путешествия и сложные миссии во время магнитных бурь;
- Уменьшить стресс в эти дни.
Напомним, ученые выяснили, какой продукт снижает риск развития сердечных заболеваний.
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