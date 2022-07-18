Здоровье

Ученые выяснили, какой продукт снижает риск развития сердечных заболеваний

Выяснилось, что каждый человек может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, отказавшись от вредных привычек, занимаясь спортом, регулярно посещая врача и включив в свой рацион определенные продукты. Исследователи уверены, что одним из таких продуктов является авокадо.

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Об этой информации сообщил зарубежный источник Ahajournals, передает «УРА-Информ».

Авокадо богат витаминами и питательными веществами, которые тесно связаны со здоровьем сердца. Длительное исследование показало, что употребление не менее двух порций этого продукта в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании, опубликованном в Журнале Американской кардиологической ассоциации, приняли участие более 110 000 человек в возрасте от 30 до 75 лет. В начале исследования у них не было болезней сердца или рака. Исследователи оценили диеты участников, используя опросы, проводимые в начале исследования и каждые четыре года после этого. Они спросили, сколько и как часто они едят авокадо. Порция состояла из половины авокадо или половины чашки, нарезанной кубиками.

За 30 лет наблюдения исследователи зарегистрировали более 9000 сердечных приступов и почти 5300 инсультов среди участников. По сравнению с людьми, которые никогда или редко ели авокадо, те, кто ел не менее двух порций в неделю, имели на 16% более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 21% более низкий риск сердечного приступа или связанных с ним проблем, вызванных ишемической болезнью сердца. Поэтому исследователи пришли к выводу, что замена наиболее вредных жирных продуктов авокадо может сохранить здоровье сердца.

Соблюдение здоровой диеты может снизить уровень холестерина, сахара в крови и триглицеридов и контролировать кровяное давление. Кроме того, правильное питание снижает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты Кливлендской клиники советуют правильно питаться.

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