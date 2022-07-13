Соль сокращает продолжительность жизни: ученые предупредили, как уберечь свое здоровье

Ученые доказали, что чрезмерное потребление соли на самом деле вредно для здоровья. По мнению ученых, постоянное добавление соли в пищу сокращает продолжительность жизни мужчин более чем на два года, а женщин — на полтора года.

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Об этой информации сообщили в The Guardian, передает «УРА-Информ».

Исследование не исключает возможности того, что высокое потребление соли является показателем менее здорового образа жизни в целом.

«Насколько мне известно, наше исследование является первым в своем роде. Никто еще не изучал связь между добавлением соли в пищу и преждевременной смертью. Даже небольшое снижение ежедневного потребления натрия может резко улучшить здоровье людей», — говорит автор исследования Лу Ци из Тулейнского университета в Новом Орлеане.

В исследовании приняли участие более 500 000 участников из британского биобанка. За состоянием здоровья испытуемых наблюдали в среднем в течение 9 лет. В начале эксперимента участники заполняли анкеты с подробным описанием того, сколько соли они кладут в пищу и как часто.

Ученые признают, что контролировать потребление соли в современном мире достаточно сложно. Дело в том, что многие полуфабрикаты уже содержат много соли, и анализ мочи не всегда дает точный результат.

Следует отметить, что на Западе около 70% потребления натрия приходится на готовые и приготовленные блюда и только 8-20% на добавленную соль. Простой акт добавления соли перед едой показывает, насколько человек любит соленую пищу. Поэтому исследовательская группа сосредоточилась на этом показателе.

У тех, кто всегда приправлял пищу солью, риск преждевременной смерти был на 28% выше, чем у тех, кто никогда ее не приправлял. К 50 годам мужчины, добавлявшие в свой рацион соль, жили на 2,3 года, а женщины — на 1,5 года меньше.

В исследовании также учитывались другие факторы, такие как возраст, пол, этническая принадлежность, индекс массы тела и нездоровые привычки. Также учитываются такие заболевания, как диабет, рак и болезни сердца.

По словам Анники Розенгрен, старшего научного сотрудника Sahlgren Academy при Гетеборгском университете, прекратить чрезмерное потребление соли гораздо сложнее, чем, скажем, бросить курить. Сложность в том, что полный отказ от никотина не имеет негативных последствий для здоровья, а вот в случае с солью есть оптимальный уровень. Другими словами, вы не можете полностью исключить соль из своего рациона без вреда для здоровья. С другой стороны, довольно сложно определить тот самый оптимальный уровень для каждого человека.

«До сих пор имеющиеся данные свидетельствуют о том, что здоровые люди, потребляющие умеренное количество соли, не должны слишком беспокоиться», — говорит Розенгрен.

Этой группе людей просто необходимо сбалансировать потребление натрия диетой, богатой фруктами и овощами. Тем не менее, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны уменьшить потребление соли.

Отказ от лишней щепотки соли в уже готовых блюдах — лучший способ добиться желаемого результата, заключает эксперт.

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