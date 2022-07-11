Диетолог рассказал, как можно легко похудеть после 40 лет: подробности

Российский диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, как правильно питаться, чтобы похудеть после 40 лет. Он заметил, что с возрастом у людей замедляется метаболизм, а это, в свою очередь, приводит к сокращению жизненных способностей организма.

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Данная информация была представлена в росСМИ, передает «УРА-Информ».

Евгений Арзамасцев рекомендовал есть продукты с низким содержанием белка, такие как курица, индейка и говядина. Кроме того, для здоровья необходимо употреблять клетчатку, особенно шпинат, простые и морские водоросли и сельдерей. Диетолог также рекомендует отказаться от вредных привычек.

Кроме того, врач Евгений Арзамасцев рекомендует есть меньше сладкого. Он уверяет, что нужно включать в свой рацион продукты со свободными углеводами, так как они дольше перевариваются.

Кроме того, следует отметить, что желательно сократить и потребление соли, поскольку она удерживает жир в организме.

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