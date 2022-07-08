Ученые ответили, какую жару может выдержать организм человека: специалисты опубликовали тревожный результат

Исследователи Пенсильванского университета решили выяснить, какую максимальную жару может выдержать человеческий организм, не снижая обычную повседневную деятельность. Результаты показали, что критический предел оказался ниже ожидаемого.

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Об этой информации сообщило издание Science Alert, передает «УРА-Информ».

Специалисты отмечают, что показатели тепла намного превышают цифры термометров. Также важен уровень влажности. И сочетание этих двух факторов может оказаться более опасным, чем предполагалось. Воздействие тепла на организм человека и его допустимый верхний предел представляют интерес для исследователей, поскольку средняя глобальная температура повышается, а сочетание высокой температуры и влажности, известное как «температура по влажному термометру», увеличивается.

По словам авторов книги, часто ссылаются на исследование, проведенное в 2010 году, которое показало, что 35 градусов по Цельсию при 100% влажности и 46 градусов по Цельсию при 50% влажности — это предел, который человеческий организм уже не может превышать. охлаждать пот испаряется, поддерживает стабильную внутреннюю температуру.

Однако это ограничение недавно было проверено на людях в лаборатории. И результаты этих испытаний показали еще более ужасный результат.

В эксперименте участвовали молодые, здоровые мужчины и женщины. Каждый из добровольцев проглотил небольшую таблетку для телеметрии, которая измеряла температуру их тела. Затем их поместили в климатическую камеру, где они двигались ровно настолько, чтобы имитировать повседневную деятельность человека: приготовление пищи или прием пищи. Исследователи постепенно повышали температуру, а затем и влажность в помещении и наблюдали, когда внутренняя температура тела начала повышаться.

Сочетание температуры и влажности, при котором повышается внутренняя температура тела человека, называется «критическим пределом окружающей среды». Ниже этого предела тело может поддерживать относительно стабильную внутреннюю температуру, но выше этого значения температура постоянно повышается и, следовательно, возникает риск заболеваний, связанных с жарой.

Когда тело перегревается, сердце должно работать быстрее, чтобы перекачивать кровь к коже, а потоотделение уменьшает количество жидкости в организме. В более тяжелых случаях длительное воздействие тепла может вызвать тепловой удар, требующий немедленного охлаждения и лечения.

Опыт показывает, что критический предел окружающей среды ниже 35 градусов Цельсия. А именно, при 100% влажности критическая температура составляет 31 градус Цельсия, а при 60% – 38 градусов Цельсия.

Исследователи отмечают, что нынешние волны тепла достигают или даже превышают эти температуры. Однако эта температура критична в условиях повышенной влажности. В сухую погоду пот испаряется, позволяя телу остыть. Однако количество пота, которое может производить организм, ограничено.

Кроме того, исследователи отмечают, что приведенные выше температурные показатели являются критическими, но даже более низкие температуры и влажность могут вызвать чрезмерную нагрузку на сердце и другие системы организма.

В будущем исследователи хотят изучить влияние температуры и влажности на пожилых людей, поскольку люди старше 65 лет составляют от 80 до 90% жертв аномальной жары.

Исследователи также отмечают, что особенно важно пить достаточное количество жидкости во время жары и находить места, где можно хотя бы на некоторое время остыть.

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