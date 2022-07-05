Дерматолог ответила, насколько часто нужно принимать душ в жару: новый вывод специалистов

Люди часто спорят о том, хорошо ли мыться каждый день и, главное, что выбрать: душ или ванну. Но что делать, если на улице жарко? Дерматолог и косметолог Татьяна Егорова дала советы, как принимать душ в жаркую погоду.
Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА-Информ».
Душ необходим, прежде всего, для удаления загрязнений, в других случаях наша кожа может очиститься естественным путем путем отшелушивания.
Для определения частоты ливней необходимо учитывать несколько факторов: образ жизни, возраст и состояние здоровья человека.
Именно эти моменты определяют сроки проведения водных процедур. Людям, которым не приходится часто принимать душ: детям с чувствительной кожей, кожными проблемами, малоподвижному образу жизни. Частый же душ рекомендуется активным людям, в том числе детям, занимающимся спортом, проживающим в районах с повышенной влажностью и выполняющим тяжелый физический труд.
Эксперт считает, что горячий душ необходим только при одном условии: когда сильно потеешь, кожа липкая, а также сильный запах пота. Если этих предметов нет, пожалуйста, откажитесь от контакта с водой, потому что она полна сухости кожи.
Однако в условиях мегаполиса все мы сильно потеем и принимаем душ два раза в день – утром и вечером. Следует отказаться от столь частого принятия душа или использовать способ умывания без косметики – одна только вода способна удалить кожный жир. А именно: если вы принимаете душ каждый день, то должны соблюдать некоторые правила.
Правила принятия душа в жаркую погоду:
- Если вы любите умываться утром, то в жаркие дни лучше принимать душ вечером; это удалит весь пот и минеральные частицы в течение дня.
- Ткань, используемая для ежедневного душа, не должна быть жесткой.
- Выбирайте правильную косметику для умывания, отдавайте предпочтение натуральной косметике, увлажняющей кожу. Когда вы используете мыло или гели с искусственными отдушками, отдушками и красителями, вы рискуете пересушить кожу, которая становится сухой и перестает выполнять свою основную функцию. Как следствие – фолликулит и раздражение. Это делает кожу более чувствительной к аллергенам.
- Температура воды должна быть комнатной.
- Горячая ванна не рекомендуется, но лучше отдать предпочтение душе.
- Время принятия душа не должно превышать пяти минут.
- После душа не сушите кожу, оставьте ее слегка влажной.
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