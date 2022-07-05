Дерматолог ответила, насколько часто нужно принимать душ в жару: новый вывод специалистов

Люди часто спорят о том, хорошо ли мыться каждый день и, главное, что выбрать: душ или ванну. Но что делать, если на улице жарко? Дерматолог и косметолог Татьяна Егорова дала советы, как принимать душ в жаркую погоду.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА-Информ».

Душ необходим, прежде всего, для удаления загрязнений, в других случаях наша кожа может очиститься естественным путем путем отшелушивания.

Для определения частоты ливней необходимо учитывать несколько факторов: образ жизни, возраст и состояние здоровья человека.

Именно эти моменты определяют сроки проведения водных процедур. Людям, которым не приходится часто принимать душ: детям с чувствительной кожей, кожными проблемами, малоподвижному образу жизни. Частый же душ рекомендуется активным людям, в том числе детям, занимающимся спортом, проживающим в районах с повышенной влажностью и выполняющим тяжелый физический труд.

Эксперт считает, что горячий душ необходим только при одном условии: когда сильно потеешь, кожа липкая, а также сильный запах пота. Если этих предметов нет, пожалуйста, откажитесь от контакта с водой, потому что она полна сухости кожи.

Однако в условиях мегаполиса все мы сильно потеем и принимаем душ два раза в день – утром и вечером. Следует отказаться от столь частого принятия душа или использовать способ умывания без косметики – одна только вода способна удалить кожный жир. А именно: если вы принимаете душ каждый день, то должны соблюдать некоторые правила.

Правила принятия душа в жаркую погоду:

Если вы любите умываться утром, то в жаркие дни лучше принимать душ вечером; это удалит весь пот и минеральные частицы в течение дня.

Ткань, используемая для ежедневного душа, не должна быть жесткой.

Выбирайте правильную косметику для умывания, отдавайте предпочтение натуральной косметике, увлажняющей кожу. Когда вы используете мыло или гели с искусственными отдушками, отдушками и красителями, вы рискуете пересушить кожу, которая становится сухой и перестает выполнять свою основную функцию. Как следствие – фолликулит и раздражение. Это делает кожу более чувствительной к аллергенам.

Температура воды должна быть комнатной.

Горячая ванна не рекомендуется, но лучше отдать предпочтение душе.

Время принятия душа не должно превышать пяти минут.

После душа не сушите кожу, оставьте ее слегка влажной.

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