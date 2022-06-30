Ляшко ответил, как война повлияла на здоровье украинцев: печальный доклад главы Минздрава

Война изменила жизнь людей и серьезно повлияла на их здоровье. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в результате многие украинцы значительно постарели. Речь идет даже не о нескольких годах, а о более чем десятке.

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Об этой информации сообщил «Пятый Канал», передает «УРА-Информ».

Министр рассказал, что во время войны люди перестали обращать внимание на свое здоровье и стали все чаще замечать в себе психологические изменения.

Кроме того, все больше людей чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку не могут пройти полное медицинское обследование.

«Люди не ходят на обследование во время войны, они выдерживают, боятся перегрузить систему, и система ориентируется на другие приоритеты. Это приводит к выявлению заболеваний на более поздних стадиях. А значит, более длительному и дорогому лечению. , и это не всегда эффективно», — говорит Ляшко.

Министр также пояснил, что люди, пережившие войну психологически в возрасте 10-15 лет. Таким образом, в возрасте 45 лет они могут начать страдать от болезней, с которыми сталкиваются люди в возрасте шестидесяти лет.

Напомним, в мире скоро могут появиться множество новых болезней: ученые предупредили человечество.