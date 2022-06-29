В мире скоро могут появиться множество новых болезней: ученые предупредили человечество

По мнению специалистов, наибольшая опасность заключается в том, что современные и древние болезнетворные микробы, вмороженные во льды, могут вызывать локальные эпидемии и даже пандемии.

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Об этой информации сообщил западный ресурс IFLS, передает «УРА-Информ».

В ходе недавнего исследования ледников на Тибетском нагорье ученые обнаружили около 1000 видов бактерий, сотни из которых неизвестны науке, пишет IFLS.

По мнению специалистов, это еще одно доказательство того, что наши знания о микробном мире очень слабы. Поскольку изменение климата угрожает этой драгоценной окружающей среде, новые открытия вызывают у экспертов обеспокоенность по поводу высвобождения потенциальных патогенов в двух самых густонаселенных странах мира.

В своем исследовании, начавшемся в 2016 году, исследователи Китайской академии наук собрали образцы снега, льда и других поверхностей с 21 тибетского ледника и обнаружили 968 видов бактерий, около 82 процентов из которых никогда не были задокументированы.

Ученые когда-то думали, что ледники слишком экстремальны, чтобы жить по-другому, но недавние исследования показывают, что это далеко не так. Например, в прошлом году ученые описали серию вирусов, обнаруженных в образцах льда возрастом 15 000 лет, не похожих ни на какие другие.

Ледники и ледяные шапки покрывают около 10% земной поверхности и являются крупнейшим резервуаром пресной воды на Земле. Несмотря на научное любопытство, существует гораздо более острая необходимость в изучении живущих здесь микробов.

Ледники на Тибетском плато все чаще тают из-за повышения температуры, вызванного изменением климата, отмечает новая исследовательская группа. Ученые опасаются, что бесчисленное количество бактерий, тысячи лет обитавших на высокогорном Тибетском плато, вскоре могут быть обнаружены в новых условиях.

«Современные и древние болезнетворные микробы, упакованные во льду, могут вызывать локальные эпидемии и даже пандемии. Эти микроорганизмы могут передавать новые факторы вирулентности, которые делают уязвимыми растения, животных и человека», — заявили специалисты.

Стоит отметить, что вирулентность – это способность микроорганизма или штамма вируса инфицировать организм. Кроме того, необходимо оценить потенциальные риски для здоровья, поскольку взаимодействие между ледниками и современными микроорганизмами может представлять особый риск.

Напомним, ученые приблизились к разрешению проблемы голода в мире: многообещающее исследование.