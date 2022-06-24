Здоровье

Землю ждет сильная магнитная буря: ученые предупредили, что появилось на Солнце

В понедельник, 20 июня, на Солнце появилось огромное пятно, а во вторник, 21 июня, оно увеличилось вдвое. Экспертные круги выяснили, почему это произошло, и что может означать.

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Данная информация представлена ресурсом Express, передает «УРА-Информ».

Поскольку эта точка находится перед Землей, сильное электромагнитное воздействие на нашу планету неизбежно.

НАСА ожидает одно из сильнейших извержений на Солнце в ближайшие дни. Вспышки класса М являются вторыми по силе вспышками после вспышек класса X. Эти прогнозируемые вспышки будут иметь номер 9, что сделает их самыми сильными в своем классе.

Ожидается новое сильное извержение из места на Солнце под названием AR3038, которое уже значительно увеличилось в размерах и продолжает расти.

Dans le même temps, les scientifiques предсказывают, что notre boule de feu de gaz выстреливает между миллиардами лет, и в настоящее время в montré que le Soleil происходят изменения nombreux, которые производят косметические изменения в солнечной системе.

Напомним, человеческие клещи начинают сливаться с организмом: ученые пришли к будоражащим выводам.

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