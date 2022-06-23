Эксперты предложили простой способ проверить свое здоровье: сколько нужно простоять на одной ноге

Как способность стоять на одной ноге связана с продолжительностью жизни? Исследователи говорят, что люди, которые выполняют упражнения на равновесие, имеют меньший риск сердечных приступов и живут дольше.

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Об этом сообщил источник The Guardian, сообщает «УРА-Информ».

Оказывается, способность стоять на одной ноге в течение десяти секунд говорит о вашем здоровье больше, чем вы думаете. Международная группа экспертов из Великобритании, США, Австралии, Финляндии и Бразилии провела 12-летнее исследование, в ходе которого исследователи обнаружили, что неспособность стоять на одной ноге в течение 10 секунд в пожилом возрасте напрямую связана с риском развития у лиц риска хронических заболеваний. болезни.

Результаты исследования будут опубликованы в Британском журнале спортивной медицины. Они были настолько убедительны, что представители клиники упражнений Clinimex в Рио-де-Жанейро сразу же решили включить упражнения на баланс в свои проверки здоровья пожилых людей. Способность балансировать на одной ноге обычно сохраняется до 60 лет, когда она начинает ослабевать.

Ранее оценка этой способности не включалась в старший тест здоровья из-за отсутствия достоверных данных о связи баланса и здоровья.

В период с 2008 по 2020 год в исследовании приняли участие 1702 человека в возрасте от 51 до 75 лет. Исследователи пришли к выводу, что 10-секундный тест на равновесие может быстро прояснить состояние здоровья человека и риски. А выполнение упражнений на равновесие снижает эти риски и помогает сохранить здоровье.

Напомним, ученые выяснили, как можно похудеть без диет и тренировок: прорывное исследование.