В Минздраве обеспокоены психическим здоровьем украинцев: власти готовят спецпрограмму для населения

Война во всех ее проявлениях – это чрезвычайно сильный стресс, способный отразиться на психике человека даже через несколько лет после военных действий. На населении подобные действия отображаются крайне негативно.
Об этой информации сообщил «ТСН», передает «УРА-Информ».
Украинцы, более или менее пострадавшие от российской агрессии во время войны, смогут получить квалифицированную помощь в рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщило Министерство здравоохранения Украины.
Он объясняет инициативу Минздрава тем, что украинцы, помимо постоянных физических угроз, испытывают сильный стресс и поэтому нуждаются в психологической помощи.
«Война во всех ее проявлениях — это сверхстресс, который может отражаться на психике людей даже спустя годы после войны», — заявили эксперты.
Они также указали, что такую помощь нельзя откладывать, так как может быть «слишком поздно».
«Теперь мы должны беспокоиться о психическом здоровье населения», — говорится в сообщении.
Министерство здравоохранения заявило, что программа психологической помощи будет включать:
• Разработка модели сестринского дела с участием экспертов ВОЗ;
• развитие системы обучения психологов, психотерапевтов, психологов, работающих в системе большинства министерств;
• обучение психологов, педагогов, врачей методам психологической помощи;
• обучение семейных врачей, психологов, социальных работников, преподавателей острых психологических методов;
• создание реестра специалистов и методов.
По данным Минздрава, около 60% украинцев нуждаются в психологической помощи. А психологические последствия войны в виде посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) будут отражаться на гражданах Украины еще как минимум 7-10 лет.
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