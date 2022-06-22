Здоровье

В Минздраве обеспокоены психическим здоровьем украинцев: власти готовят спецпрограмму для населения

Война во всех ее проявлениях – это чрезвычайно сильный стресс, способный отразиться на психике человека даже через несколько лет после военных действий. На населении подобные действия отображаются крайне негативно.

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Об этой информации сообщил «ТСН», передает «УРА-Информ».

Украинцы, более или менее пострадавшие от российской агрессии во время войны, смогут получить квалифицированную помощь в рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Он объясняет инициативу Минздрава тем, что украинцы, помимо постоянных физических угроз, испытывают сильный стресс и поэтому нуждаются в психологической помощи.

«Война во всех ее проявлениях — это сверхстресс, который может отражаться на психике людей даже спустя годы после войны», — заявили эксперты.

Они также указали, что такую ​​помощь нельзя откладывать, так как может быть «слишком поздно».

«Теперь мы должны беспокоиться о психическом здоровье населения», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения заявило, что программа психологической помощи будет включать:

• Разработка модели сестринского дела с участием экспертов ВОЗ;

• развитие системы обучения психологов, психотерапевтов, психологов, работающих в системе большинства министерств;

• обучение психологов, педагогов, врачей методам психологической помощи;

• обучение семейных врачей, психологов, социальных работников, преподавателей острых психологических методов;

• создание реестра специалистов и методов.

По данным Минздрава, около 60% украинцев нуждаются в психологической помощи. А психологические последствия войны в виде посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) будут отражаться на гражданах Украины еще как минимум 7-10 лет.

Напомним, в Украине готовят особый план по безработным: Шмыгаль сказал, куда будут отправлять людей.

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